Тренер "Интера" Конте после провала с "Шахтером" набросился на журналистку

10 декабря, 2020, 11:45

Главный тренер итальянского "Интера" Антонио Конте бурно отреагировал на вопрос журналистки после ничьей с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Football Italia.

Антонио Конте не сдержал эмоций после того, как журналистка Анна Бильо спросила, как могло случиться так, что в августе в полуфинале Лиги Европы миланцы разгромили украинский клуб 5:0, а в Лиге чемпионов дважды сыграли с ним 0:0.

"Они изменили свою тактику, чтобы нейтрализовать нас. Они проиграли 0:5, поэтому изменились. Подумай, прежде чем вопросы задавать", - сказал Конте.

"Интер" из-за ничьей с "Шахтером" в 6-м туре Лиги чемпионов занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

Напомним, 9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером" и вышел в плей-офф Лиги Европы.

10 декабря стало известно, что 19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что его команде удалось нейтрализовать атакующий потенциал итальянского "Интера" в матче Лиги чемпионов.

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