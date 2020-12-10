Тратить деньги на строительство мобильных госпиталей нет смысла, - Шмыгаль
Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".
"У нас, скажем, 62 тыс. коек под COVID. В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тыс. При сопоставимых размерах наших стран. Наш предел - это 55% от всех коек, это 91 тыс. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали. Реально, тратить деньги в строительство мобильных госпиталей, которые потом свернуть и выбросить, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с койками, где можно размещать людей", - сказал Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что в других странах, в отличие от Украины, не хватает коек.
Премьер-министр отметил, что власть понимает, что может не успеть обеспечить кислородом стандартные медицинские учреждения.
"Но абсолютно вся местная власть сказала, что достаточно коек, нам не надо ничего строить нового, мы справимся теми учреждениями медицинскими, которые есть. Их надо загрузить. Потому строить на стадионе медицинский комплекс и затем из какой-то больницы забирать врачей туда, а больница будет стоять пустой - это точно неэффективно", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, глава правительства рассказал о наличии мобильного госпиталя ГСЧС с соответствующим оборудованием, который сможет оперативно перемещаться.
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