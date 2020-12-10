Тратить деньги на строительство мобильных госпиталей нет смысла, - Шмыгаль

10 декабря, 2020, 09:16

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в украинских медицинских учреждениях достаточно койко-мест для больных коронавирусом, разворачивать мобильные госпитали для их лечения необходимости нет

Об этом он рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

"У нас, скажем, 62 тыс. коек под COVID. В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тыс. При сопоставимых размерах наших стран. Наш предел - это 55% от всех коек, это 91 тыс. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали. Реально, тратить деньги в строительство мобильных госпиталей, которые потом свернуть и выбросить, нет смысла. У нас стоят пустые медицинские учреждения с койками, где можно размещать людей", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что в других странах, в отличие от Украины, не хватает коек.