Синоптик Наталья Диденко предупредила о гололедице и об опасном гололеде
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Ледяной дождь или дождь мгновенно образуют гололед - то есть лед на всех возможных поверхностях. Чем это грозит? Лед на проводах, на крупных ветвях деревьев может привести к их обрывам, падению - в самый неожиданный момент", - отметила синоптик.
Она подчеркнула, что гололедица мгновенно образуется на дорогах.
"Гололед - это то, что на дорогах и тротуарах. Идите медленно и езжайте, если уж так необходимо, медленно и с дистанцией", - добавила Диденко.
По ее словам, соль и песок станут очень актуальными в ближайшие дни.
Причина осложнения погоды - циклон с юга, сказала синоптик.
В свою очередь пресс-служба ГСЧС отметила, что 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями, Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской области.
Также, ограничения действуют на территории Ровенской области.
Как сообщает "Киевавтодор" , коммунальщики интенсивно обрабатывают дороги противогололедными средствами.
Сейчас задействовано 341 единицы спецтехники.
"Техника работает как на проезжей части, так и на тротуарах. Особое внимание уделяется спускам, подъемам, покрытию с мостовой, путепроводам, лестнице в подземные и надземные пешеходные переходы", - говорится в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными и осторожными, передвигаясь по автодорогам. А также соблюдать безопасного скоростного режима, необходимой дистанции и интервала.
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