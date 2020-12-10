Синоптик Наталья Диденко предупредила о гололедице и об опасном гололеде

10 декабря, 2020, 17:04

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Ледяные дожди и морозы обусловят гололед на дорогах

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Ледяной дождь или дождь мгновенно образуют гололед - то есть лед на всех возможных поверхностях. Чем это грозит? Лед на проводах, на крупных ветвях деревьев может привести к их обрывам, падению - в самый неожиданный момент", - отметила синоптик.

Она подчеркнула, что гололедица мгновенно образуется на дорогах.

"Гололед - это то, что на дорогах и тротуарах. Идите медленно и езжайте, если уж так необходимо, медленно и с дистанцией", - добавила Диденко.

По ее словам, соль и песок станут очень актуальными в ближайшие дни.

Причина осложнения погоды - циклон с юга, сказала синоптик.

В свою очередь пресс-служба ГСЧС отметила, что 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями, Службой автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, введено временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской области.

Также, ограничения действуют на территории Ровенской области.

Как сообщает "Киевавтодор" , коммунальщики интенсивно обрабатывают дороги противогололедными средствами.

Сейчас задействовано 341 единицы спецтехники.

"Техника работает как на проезжей части, так и на тротуарах. Особое внимание уделяется спускам, подъемам, покрытию с мостовой, путепроводам, лестнице в подземные и надземные пешеходные переходы", - говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными, передвигаясь по автодорогам. А также соблюдать безопасного скоростного режима, необходимой дистанции и интервала.

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