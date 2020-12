Штормовой ветер и ночные осадки: синоптик Наталья Диденко о погоде 11 декабря

10 декабря, 2020, 20:00

В Украине 11 декабря ночью ожидаются морозы, днем температура воздуха будет колебаться от 0 ° C до + 8 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

Ближайшей ночью в западных, северных областях плюс Винницкая область ожидаются осадки, мокрый снег и дождь.

"Однако уже завтра днем антициклон с северо-востока снова подожмет и циклон уступит, осадки вероятные лишь местами в западной части Украины", - отметила синоптик.

Днем в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода.

Ветер удержится и направлением, и силой - 11-го декабря он будет юго-восточным, до штормовых порывов.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается 0 ° C ... -3 ° C, на Востоке, а также на Полтавщине, Сумщине, в Днепре с районами -3 ° C ... -7 ° C, в Одесской области и в Крыму + 2 ° C ... + 6 ° C.

В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах 0 ° C, на Востоке будет до-2 ° C, на Западе и Юге + 3 ° C ... + 8 ° C.

В Киеве пятницу ожидается влажной, однако днем осадки прекратятся. Ветер все равно остается еще порывистым, некомфортным, восточный, юго-восточный. Ночью еще немного подморозит - гололедица. В течение дня потеплеет до + 1 ° C.

