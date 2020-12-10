Шмыгаль рассказал о планах приватизации в 2021 году: Кабмин ожидает привлечения 12 млрд грн

10 декабря, 2020, 10:26

Правительство ожидает привлечения 12 млрд грн от приватизации в следующем году

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью Украинской правде.

"На следующий год мы готовим шесть объектов большой приватизации и около 30 объектов средней приватизации. Таких "малых" объектов, как спиртзаводы, готовится несколько сотен. В следующем году мы ожидаем привлечения 12 млрд гривен от приватизации", - сказал Шмыгаль.

Среди причин, почему большая приватизация не состоялась в этом году, Шмыгаль назвал пандемию, экономический кризис и переживания из-за падения цен.

"В начале года было принято решение, поскольку пандемия, инвесторы имеют ограничения в передвижениях, действиях и т. д., плюс экономический кризис, так мы переживали, что цены упадут как на недвижимость, так и на объекты большой приватизации. Ну и, кроме этого, такие объекты требуют большой подготовки, потому что вокруг них масса несогласованной документации, судебных решений, споров и так далее. Фонд госимущества сейчас этим занимается", - пояснил премьер.

По его словам, гостиница "Днепр" была самым лучшим вариантом, поскольку у нее были идеально чистые документы и ее можно было быстро выставить.

"Это была своеобразная проба, как отреагирует рынок. При том что "Днепр" не относился к большой приватизации. Это объект малой приватизации, который, правда, продали дороже, чем некоторые объекты большой".

Кроме того, по словам премьера, было выставлено еще одно газовое месторождение, и на аукционе вместо ожидаемых 400 млн грн удалось привлечь 650 млн грн.

Шмыгаль подчеркнул: эти примеры показали, что коронакризис не влияет на приватизацию, поэтому на торги выставили также ряд спиртзаводов.

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