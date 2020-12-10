Сегодня о закупке российской вакцины речь не идет, - Шмыгаль

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Украинской правде.
Шмыгаль ответил на вопрос, не рассматривается ли правительством вопрос закупки российской вакцины от коронавируса.
"Что касается российской вакцины, даже если не учитывать геополитические моменты, то она не прошла третьей стадии клинических испытаний. То есть она не может быть использована в Украине, так же как в развитых странах", - сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что третья стадия - это самый массовый этап испытаний, онй показывает все риски, угрозы, которые вакцина может в себе нести.
"Поэтому сегодня о закупке российской вакцины речь не идет", - добавил Шмыгаль.
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