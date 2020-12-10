СБУ разоблачила президента Национальной академии аграрных наук в получении взятки

10 декабря, 2020, 13:36

Служба безопасности Украины разоблачила президента Национальной академии аграрных наук (НААН) в получении взятки в особо крупных размерах

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По версии досудебного следствия чиновник получил элитный автомобиль за включение претендента в список на вакансию академика. За "подарок" он также гарантировал дальнейшую передачу необходимых материалов на рссмотрение Президиума НААН Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители также устанавливают все обстоятельства дела для привлечения к ответственности других причастных лиц.

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