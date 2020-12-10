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Espreso.tvОбществоРешение КСУ является досадным, - президент Венецианской комиссии о прекращении е-декларирования

Решение КСУ является досадным, - президент Венецианской комиссии о прекращении е-декларирования

Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио назвал "досадным" решение Конституционного Суда о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование

Об этом Букиккио сообщил в Twitter.

"Решение Конституционного Суда (относительно статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование, - ред.) является досадным", - написал Букиккио.

Он также добавил, что система декларирования для государственных служащих, включая судей, должна остаться и работать.

  • Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
  • Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
  • Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
  • 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.

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