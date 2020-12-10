Решение КСУ является досадным, - президент Венецианской комиссии о прекращении е-декларирования

Об этом Букиккио сообщил в Twitter.

"Решение Конституционного Суда (относительно статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование, - ред.) является досадным", - написал Букиккио.

Он также добавил, что система декларирования для государственных служащих, включая судей, должна остаться и работать.

Ukrainian Constitutional Court decision is "regrettable"; financial declarations system for public officials, including judges, must be kept. https://t.co/SyvUiFeBkS - Gianni Buquicchio (@ giannibuquicch1) December 10, 2020

Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.

Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.

Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.

4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.