Решение КСУ является досадным, - президент Венецианской комиссии о прекращении е-декларирования
10 декабря, 2020, 13:48
Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио назвал "досадным" решение Конституционного Суда о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование
Об этом Букиккио сообщил в Twitter.
"Решение Конституционного Суда (относительно статьи, предусматривающей наказание за недостоверное декларирование, - ред.) является досадным", - написал Букиккио.
Он также добавил, что система декларирования для государственных служащих, включая судей, должна остаться и работать.
Ukrainian Constitutional Court decision is "regrettable"; financial declarations system for public officials, including judges, must be kept. https://t.co/SyvUiFeBkS- Gianni Buquicchio (@ giannibuquicch1) December 10, 2020
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- Зеленский после срочного заседания СНБО заявил, что система е-декларирования в Украине будет работать. Позже президент призвал председателя КСУ Александра Тупицкого уйти в отставку.
- Правительство обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций.
- 4 декабря Верховная Рада приняла проект закона №4460-д, который возвращает уголовную ответственность за недостоверные данные в декларациях.
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