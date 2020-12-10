"Укрзализныця" продлила маршрут одного из поездов до прифронтовой Авдеевки

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Отправка со станции Киев-Пассажирский в 19:19, прибытие на станцию Авдеевка в 09:10. Обратно отправление со станции Авдеевка в 21:15 и прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 11:04. Поезд будет останавливаться на станциях Мироновка, имени Тараса Шевченко, Знаменка, Александрия, Пятихатки, Днипро-Главный, Синельниково-2, Покровск, Очеретино, Авдеевка и других ", - говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать по такому маршруту ежедневно.

Город Авдеевка находится в 13 километрах от оккупированного Донецка. Фактически город расположен на самой линии фронта, проходящей по его окрестностям, так называемой Авдеевской промзоне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb