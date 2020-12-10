"Суд" в аннексированном Крыму заочно приговорил владельца ATR Ислямова к 19 годам колонии

Об этом сообщает ТАСС.

"Назначить Ислямову Ленуру Эдемовичу наказание в виде 19 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выступлением в СМИ, и ограничением свободы сроком на 1 год. Местом отбывания наказания Ислямова определить колонию строгого режима", - говорится в сообщении.

"Суд" признал Ислямова виновным в организации "энергетической блокады полуострова".

Уголовное дело против Ленура Ислямова оккупанты открыли в октябре 2015 года и объявили его в федеральный розыск. Его обвиняли в организации незаконного вооруженного формирования, осуществлении диверсионных действий, а также в шести эпизодах публичных призывов к нарушению территориальной целостности России.

В мае 2020 года оккупанты Крыма предъявили Ислямову обвинение.

Российские следователи заявили Ислямову, что он якобы создал и возглавил в поселке Чонгар (Херсонская область) вооруженный отряд "Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана".

Ислямов является вице-президентом Всемирного конгресса крымских татар и генеральным директором телеканала ATR.

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