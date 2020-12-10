"Ни минуты без бабла": НАБУ обнародовало подборку ярких высказываний с прослушки фигурантов расследований

10 декабря, 2020, 19:09

Национальное антикоррупционное бюро создало подборку самых ярких высказываний с прослушиваний участников коррупционных преступлений

Соответствующее видео НАБУ обнародовало на YouTube.

"За 5 лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений. Эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых кабинетах", - говорится в сообщении.

В двухминутном ролике можно прослушать и посмотреть яркие фразы фигурантов расследований.

- Шеф, давай что-то вчудим. Я готов. - Вчудим. Тебе скучо?

- Делаем так: скажем так, сколько у нас готовых людей сейчас дать "котлету"?

- Если бы было еще хоть 30 еще сегодня?

- Ваня, смотри, веришь? Вот смотри ... Осталось пару гривен, и то мелкие, все! Так трудно это все!

- Сто, двести, тысяча, - чтобы клерки просто подняли свои задницы и пошли работать.

- В следующую среду, ***, 50 тыс. долларов США, ***.

- Красавчик.

- Ни минуты без бабла!

- Ты думал, что л ** и? Мы не просто обкладываем из всех сторон. Мы еще и "заводим" нормальных людей.

- Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?

- Спокойствие душевное. Душевное и моральное.

- Мы их зажмем за горло.

- Возможность раздать какие-то плюшки людям, которые участвовали в процессе. Это намек.

- Плюшки? В смысле, плюшки?

- Плюшки.

- Я говорю: "Саша, да, а что ты это ты сомневался в нашей политической проституции?"

Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb