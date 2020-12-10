"Ни минуты без бабла": НАБУ обнародовало подборку ярких высказываний с прослушки фигурантов расследований
Соответствующее видео НАБУ обнародовало на YouTube.
"За 5 лет расследований НАБУ зафиксировало немало переговоров участников коррупционных преступлений. Эти записи позволяют сформировать четкое представление о том, как "решают вопросы" в некоторых кабинетах", - говорится в сообщении.
В двухминутном ролике можно прослушать и посмотреть яркие фразы фигурантов расследований.
- Шеф, давай что-то вчудим. Я готов.
- Вчудим. Тебе скучо?
- Делаем так: скажем так, сколько у нас готовых людей сейчас дать "котлету"?
- Если бы было еще хоть 30 еще сегодня?
- Ваня, смотри, веришь? Вот смотри ... Осталось пару гривен, и то мелкие, все! Так трудно это все!
- Сто, двести, тысяча, - чтобы клерки просто подняли свои задницы и пошли работать.
- В следующую среду, ***, 50 тыс. долларов США, ***.
- Красавчик.
- Ни минуты без бабла!
- Ты думал, что л ** и? Мы не просто обкладываем из всех сторон. Мы еще и "заводим" нормальных людей.
- Что, в свою очередь, мы получим за то, что мы будем платить?
- Спокойствие душевное. Душевное и моральное.
- Мы их зажмем за горло.
- Возможность раздать какие-то плюшки людям, которые участвовали в процессе. Это намек.
- Плюшки? В смысле, плюшки?
- Плюшки.
- Я говорю: "Саша, да, а что ты это ты сомневался в нашей политической проституции?"
Мы ждали этого момента. Все вам вспомнить.
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