"Наполи" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в центральном матче Лиги Европы
10 декабря, 2020, 22:08
В 6-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Наполи" сыграл вничью с испанским "Реал Сосьедадом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 35-й минуте Петр Зелински вывел "Наполи" вперед, отправив мяч в сетку ворот испанцев. "Реал Сосьедад" удалось сравнять счет на последних минутах встречи. Виллиан Хосе обеспечил ничью своей команде
"Наполи" и "Реал Сосьедад" завершили групповой раунд Лиги Европы на первой-второй ступени и вышли в 1/16 финала.
Лига Европы
6-й тур
10 декабря
Группа F
"Наполи" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания) 1: 1
Голы: Зелински, 35 - Хосе, 90 + 2
- 10 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги Европы болгарский ЦСКА победил итальянскую "Рому" со счетом 3: 1 .
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