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Espreso.tvСпорт"Наполи" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в центральном матче Лиги Европы

"Наполи" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью в центральном матче Лиги Европы


фото: Getty Images
В 6-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Наполи" сыграл вничью с испанским "Реал Сосьедадом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 35-й минуте Петр Зелински вывел "Наполи" вперед, отправив мяч в сетку ворот испанцев. "Реал Сосьедад" удалось сравнять счет на последних минутах встречи. Виллиан Хосе обеспечил ничью своей команде

"Наполи" и "Реал Сосьедад" завершили групповой раунд Лиги Европы на первой-второй ступени и вышли в 1/16 финала.

Лига Европы

6-й тур

10 декабря

Группа F

"Наполи" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания) 1: 1

Голы: Зелински, 35 - Хосе, 90 + 2

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