"Хороший метод ослабить противника": президент Латвии назвал призывы не носить маски проявлением гибридной войны
Об этом сообщает Delfi.
"Если ты хочешь ослабить противника, это очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридного приступа. Очень важно, чтобы жители это поняли", - отметил президент.
Призывы не носить маски Левитс считает частью развернутой против Латвии гибридной войны.
По его словам, они ослабляют государство, создают хаос и вызывают спад экономики.
Он считает, что Латвия должна готовиться не только к вторжению вооруженных сил "недружественной страны, но и к другим способам ведения гибридной войны", направленных на дестабилизацию внутриполитической ситуации.
"Латвия должна найти способ борьбы с этими угрозами", - сказал президент Латвии.
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