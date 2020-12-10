"Хороший метод ослабить противника": президент Латвии назвал призывы не носить маски проявлением гибридной войны

10 декабря, 2020, 16:47

Президент Латвии Эгиль Левитс назвал проявлением гибридной войны призывы не носить маску в период пандемии

Об этом сообщает Delfi.

"Если ты хочешь ослабить противника, это очень хороший метод. Это одно из проявлений гибридного приступа. Очень важно, чтобы жители это поняли", - отметил президент.

Призывы не носить маски Левитс считает частью развернутой против Латвии гибридной войны.

По его словам, они ослабляют государство, создают хаос и вызывают спад экономики.

Он считает, что Латвия должна готовиться не только к вторжению вооруженных сил "недружественной страны, но и к другим способам ведения гибридной войны", направленных на дестабилизацию внутриполитической ситуации.

"Латвия должна найти способ борьбы с этими угрозами", - сказал президент Латвии.

Он добавил, что западные государства до 2014 года, когда Россия начала гибридную войну против Украины, "слишком легкомысленно и наивно относились к этому вопросу".

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