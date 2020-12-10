"Арбитр между потребителем и коммунальщиками": правительство предлагает создать инспекцию по вопросам ЖКХ

10 декабря, 2020, 16:41

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроекты, которые предусматривают создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции по защите прав потребителей

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Натальи Хоцянивской, отрасль жилищно-коммунального хозяйства годами остается проблемной, а потребитель жилищно-коммунальных услуг остается незащищенным.

"С начала года в Министерство поступило более 2000 обращений граждан по вопросам ЖКХ. Однако Минрегион, который отвечает за формирование государственной политики в этом направлении, не имеет контролирующих функций, поэтому и реагировать на те или иные вызовы просто не может. А орган контроля в такой важной области пока отсутствует ", - цитирует пресс-служба слова Хоцянивской.

Кроме того, подчеркнула она, жилой фонд, сети тепло-, водоснабжения и водоотведения сегодня находятся в крайне негативном состоянии.

Кроме того, отметили в пресс-службе, сегодня некому дать оценку правильности начислений монополистами размеров платы за коммунальные услуги.

"Примером этого является ситуация с начислением за тепло во многих городах Украины за январь текущего года, когда суммы в платежках были значительно больше за январь 2019 года, который был холодным, чем январь 2020-го", - пояснили в пресс служба.

Так, в ведомстве отметили, что отсутствие контроля в сфере ЖКХ привела к системным нарушениям и пренебрежение нормами законодательства, поэтому встала задача восстановить рычаги влияния на всех участников процесса в этой сфере.

"Жилищно-коммунальная инспекция выступить арбитром в отношениях потребителя с исполнителями услуг. Положительный эффект от ее работы почувствует, в первую очередь, потребитель, ведь сейчас ему приходится долго ходить по кругу, чтобы защитить свои интересы и права, а удается это далеко не всегда и не каждому ", - подчеркнула Хоцяновская.

По информации Минрегиона, в компетенции органа войдет проверка качества жилищно-коммунальных услуг, а также экономическое обоснование тарифов на услуги ЖКХ.

Так, для проверки качества услуг и состояния инфраструктуры домов инспекторы будут осуществлять плановые и, на основании обращений, в частности, потребителей, внеплановые проверки. Также они будут осуществлять контроль за ответственным использованием услугами потребителями, ведь есть отдельные случаи, когда жители многоэтажек самовольно вмешиваются в системы тепло-, водоснабжения, в результате чего весь дом не получает коммунальную услугу надлежащего качества.

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