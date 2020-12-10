Продержался один день: Маск уступил второе место в рейтинге самых богатых людей мира

10 декабря, 2020, 16:55

Основатель и CEO компании Tesla Илон Маск уступил второе место в списке самых богатых людей мира от Forbes

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time Bilionaires.

Согласно рейтингу, Маск уступил место президенту Louis Vuitton Бернару Арно, продержавшись на второй строчке один день.

Следовательно, состояние Арно издание оценило в $ 144 700 000 000, а состояние Маска - в $ 135 800 000 000. В среду, 9 апреля, состояние Маска Forbes оценил в $ 144 700 000 000.

Первое место в рейтинге занимает основатель маркетплейсу Amazon Джефф Безос, состояние которого издание оценивает в $ 185 400 000 000.

Напомним, 9 декабря Маск поднялся на вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира.

Ранее Маск стал вторым самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg. По данным агентства, он обошел Билла Гейтса, но уступает Безосу.

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