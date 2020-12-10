Посол Германии назвала две ключевые реформы для процветания Украины
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Укринформ .
"Есть две основные реформы, которые могут привести к созданию процветающей Украины: первая - это реформа судопроизводства, а вторая - это реформа децентрализации, фундаментальная и не наиболее амбициозная реформы в Украине", - сказала Фельдгузен.
По ее мнению, хорошим результатом децентрализации является повышение налоговой культуры.
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"Во многих общинах мы видим реальные изменения к лучшему с новыми школами, медицинскими центрами, лучшими путями и т.д., и это все становится возможным благодаря повышению финансирования на местном уровне, когда люди могут видеть конкретные результаты", - отметила Фельдгузен.
В то же время дипломатка заметила, что децентрализация не является самоцелью.
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