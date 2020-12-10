Парламент Парагвая осудил оккупацию Россией украинского Крыма

10 декабря, 2020, 21:51

Национальный Конгресс Парагвая принял Декларацию об осуждении оккупации Россией украинской Автономной Республики Крым

Об этом сообщил посольстве Украины в Аргентинской Республике, передает Укринформ.

"2 декабря э. г. Палата депутатов Национального Конгресса Республики Парагвай на своей юбилейной 100-й внеочередной сессии единогласно приняла Декларацию №577 "О непризнании продолжающейся аннексии Российской Федерацией суверенной территории Украины, Автономной Республики Крым, что незаконно называется "Республика Крым", - сообщили в дипведомстве.

Парагвайские депутаты в тексте документа сослались на ряд резолюций ООН (от 27 марта 2014 по территориальной целостности Украины, резолюций 73/194 Генассамблеи ООН от 17 декабря 2018 и 74/17 ГА ООН от 9 декабря 2019 по милитаризации АР Крым, Севастополя и частей Черного и Азовского морей) и выразили поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Также парагвайские депутаты отметили непризнание псевдореферендума, проведенного Россией в оккупированном Крыму в феврале 2014 года.

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