Оккупанты 6 раз нарушили "перемирие" в зоне ООС, - штаб

10 декабря, 2020, 18:15

10 декабря российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Оккупант стрелял из гранатометов неподалеку населенных пунктов Водяное Авдеевка и Лебединское.

В пригороде Марьинки, где враг дважды нарушил режим "тишины", использовав станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также обстрелял позиции военных из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки.

Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь не было.