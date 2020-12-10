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Espreso.tvОбществоОккупанты 6 раз нарушили "перемирие" в зоне ООС, - штаб

Оккупанты 6 раз нарушили "перемирие" в зоне ООС, - штаб


фото: focus.ua
10 декабря российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Оккупант стрелял из гранатометов неподалеку населенных пунктов Водяное Авдеевка и Лебединское.

В пригороде Марьинки, где враг дважды нарушил режим "тишины", использовав станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Также обстрелял позиции военных из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки.

Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь не было.

 

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