Оккупанты 6 раз нарушили "перемирие" в зоне ООС, - штаб
10 декабря, 2020, 18:15
10 декабря российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Оккупант стрелял из гранатометов неподалеку населенных пунктов Водяное Авдеевка и Лебединское.
В пригороде Марьинки, где враг дважды нарушил режим "тишины", использовав станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
Также обстрелял позиции военных из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки.
Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь не было.
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