ОБСЕ зафиксировала учения оккупантов с боевой стрельбой на Луганщине

10 декабря, 2020, 09:42

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала учения с боевой стрельбой в Луганской области, которые проводили оккупанты

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В Луганской области Миссия зафиксировала 45 нарушений режима прекращения огня (выстрелы и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета) в районе юго-восточнее н. п. Депрерадовка (неподконтрольный правительству, в 65 км западнее Луганска)", - говорится в отчете.

Эти нарушения оценены как "учения с боевой стрельбой, которые происходили в пределах зоны безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года", согласно которому учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещены.

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