Нидерланды выслали двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже
10 декабря, 2020, 19:50
Нидерланды выслали из страны двух дипломатов РФ, их подозревают в шпионаже
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .
По данным властей Нидерландов, дипломаты были сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором данных. Они собирали информацию об искусственном интеллекте и нанотехнологиях.
Теперь дипломаты должны покинуть страну в течение 14 дней.
В посольстве России подтвердили, что двое дипломатов были высланы в связи с "деятельностью, несовместимой с их статусом".
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