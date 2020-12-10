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Espreso.tvОбществоНидерланды выслали двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Нидерланды выслали двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Нидерланды выслали из страны двух дипломатов РФ, их подозревают в шпионаже

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

По данным властей Нидерландов, дипломаты были сотрудниками Службы внешней разведки и занимались сбором данных. Они собирали информацию об искусственном интеллекте и нанотехнологиях.

Теперь дипломаты должны покинуть страну в течение 14 дней.

В посольстве России подтвердили, что двое дипломатов были высланы в связи с "деятельностью, несовместимой с их статусом".

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