НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

10 декабря, 2020, 14:25

Правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6%

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых", - цитирует пресс-служба слова главы НБУ Кирилла Шевченко.

По его словам, с одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики, а с другой - и далее будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции.

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