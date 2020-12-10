НБУ оценил потери ВВП от усиления карантина в январе
Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Что касается этого карантина, локдауна, который сейчас ожидается в январе, письмо этих карантинных ограничений не такое жесткое по сравнению с тем, что мы видели весной. И поэтому по нашим оценкам новые ограничения приведут к потерям около 0,2 процентных пункта годового ВВП в следующем году ", - сказал Сологуб.
Он напомнил, что НБУ прогнозировал потери от карантина выходного дня, который был введен в ноябре 2020 года, на уровне 0,2 п.п. от ВВП, однако фактически потери могли быть и меньше. В то же время неопределенность значительно ухудшила деловые ожидания бизнеса, поскольку стала более значительным ударом, чем сам карантин.
"Бизнес, люди не очень понимали, как будет внедряться карантин", - отметил Сологуб.
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