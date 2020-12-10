Нацсовет проверит телеканал "НАШ" из-за включения в эфир террориста "ЛНР"

10 декабря, 2020, 15:46

Нацсовет по вопросам ТВ назначил внеплановую проверку телеканала "НАШ" из-за того, что представитель "ЛНР" Родион Мирошник принял участие в одном из телешоу через видеосвязь

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В орган обратилась СБУ, а также поступило обращение гражданина А. Петрова.

В передаче Мельник выразил противоправные утверждение относительно территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ, безосновательно заострял внимание на вооруженной агрессии в ОРДЛО, пытался оправдать российские войска и сепаратистские настроения населения, обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, а также в "обстрелах" оккупированной территории. Также он заявил, что РФ не является участником конфликта на Донбассе.

"Высказывания Мельника имеют признаки разжигания розни, содействие терроризму и являются прямой ретрансляцией на украинскую аудиторию одного из основных нарративов пропаганды официальной власти Российской Федерации о якобы развязанной Украиной гражданской войнее на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, о непричастности к этому Российской Федерации и ее вооруженных формирований ", - говорится в сообщении.

Высказывания звучали в ответ на вопрос ведущих и гостей.

"Это требовало особого внимания ведущих и редакционному контролю телекомпании, что, однако, не было продемонстрировано в этом случае", - заявили в Нацсовете.