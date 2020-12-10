На бирже Wall Street впервые продали фьючерсы на воду: из-за опасений, что она станет редким ресурсом

10 декабря, 2020, 14:02

Вода пополнила перечень ресурсов, которые торгуются на бирже Wall Street, из-за опасений, что она может стать дефицитным ресурсом в течение следующих лет

Об этом пишет Bloomberg.

"Вода, наряду с золотом и нефтью, пополнила перечень ресурсов, которые торгуются на Wall Street, подчеркивая опасения, что этот животворный ресурс может стать дефицитным во всем мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые такие контракты в США были выставлены в сентябре как своеобразная реакция на восьмилетнюю засуху в Калифорнии. Такие контракты позволят уменьшить риски для крупных потребителей воды, таких как миндальные плантации, электростанции и т. п.

По информации издания, в понедельник были заключены две первые сделки.

В Bloomberg отметили, что сегодня 2 млрд людей имеют проблемы с доступом к воде, две трети населения мира могут столкнуться с нехваткой водных ресурсов в течение четырех лет.

Фьючерсный контракт - это соглашение о поставках (покупке) определенного количества товара в будущем по фиксированной на конкретную дату цене.

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