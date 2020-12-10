На АЭС в Финляндии произошло аварийное отключение энергоблока

10 декабря, 2020, 16:19

В Финляндии произошла аварийная ситуация на атомной электростанции

Об этом сообщил Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).

"Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная ситуация в окружающей среде нормальная", - отметили в ведомстве.

Информацию о серьезной аварии, которая привела к остановке энергоблока, STUK получили 10 декабря около 13:00.

В результате серьезного сбоя остановился второй энергоблок АЭС.

Сейчас STUK проводит расследование причин и обстоятельств аварийной ситуации на АЭС в Олкилуото.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb