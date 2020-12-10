На АЭС в Финляндии произошло аварийное отключение энергоблока
10 декабря, 2020, 16:19
В Финляндии произошла аварийная ситуация на атомной электростанции
Об этом сообщил Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK).
"Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная ситуация в окружающей среде нормальная", - отметили в ведомстве.
Информацию о серьезной аварии, которая привела к остановке энергоблока, STUK получили 10 декабря около 13:00.
В результате серьезного сбоя остановился второй энергоблок АЭС.
Сейчас STUK проводит расследование причин и обстоятельств аварийной ситуации на АЭС в Олкилуото.
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