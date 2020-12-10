Минобороны после предложения работы Бутусову не нашло для него должности, зато намекнул на "комплекс Наполеона"
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что идея привлечь Юрия Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны, адеж должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, по оценке кадрового органа МОУ, в Бутусова пока отсутствуют.
"По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины и эта процедура не может быть пересмотрена.
"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать" министра обороны ", ни для авторов чудесных" программ ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона", - отметили в Минобороны.
В ведомстве надеются, что в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализма, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ.
Скриншот: Facebook Минобороны
- Напомним, журналист Юрий Бутусов раскритиковал контракт , заключенный Минобороны, на закупку чешских модернизированных колесных самоходных гаубиц Данная М2 калибра 152 мм.
- Так, Министерство обороны Украины предложило журналисту Юрию Бутусову занять одну из должностей в ведомстве.
- Впоследствии, журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов согласился на предложение Министерства обороны занять одну из должностей в ведомстве. Он обнародовал свою программу действий.
- 9 декабря Бутусов заявил, что Минобороны не выходит на связь после его согласия занять одну из должностей в ведомстве.
- Так, в Минобороны отметили, что ждут журналиста Юрия Бутусова на собеседование и "расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение".
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