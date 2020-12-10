Минобороны после предложения работы Бутусову не нашло для него должности, зато намекнул на "комплекс Наполеона"

10 декабря, 2020, 18:04

В Министерстве обороны заявили, что по результатам собеседования с журналистом Юрием Бутусовым, кадровые службы сообщают об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что идея привлечь Юрия Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны, адеж должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, по оценке кадрового органа МОУ, в Бутусова пока отсутствуют.

"По результатам беседы с уважаемым журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины и эта процедура не может быть пересмотрена.

"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать" министра обороны ", ни для авторов чудесных" программ ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона", - отметили в Минобороны.

В ведомстве надеются, что в случае принятия Юрием Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализма, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ.

Скриншот: Facebook Минобороны

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