Молдова отозвала посла из РФ
Об этом сообщаетЕП .
Глава МИД Молдовы Аурелиу Чоко предложил отставку Негуцы. Правительство поддержало предложение.
"Очевидно, что это предложение - следствие позорного произошедшего несколько дней назад. Ясно, что ответственность за случившееся, как минимум косвенно, лежит на главе дипмиссии", - заявил премьер Ион Кику.
Он попросил министра исправить ситуацию.
"Мы так скоро заслужим в Европе печальную славу контрабандистов, использующих дипмиссии. Что-то у вас не работает, исправьте ситуацию", - возмутился Кику.
Микроавтобус с партией анаболиков, принадлежащей посольству Молдовы в РФ, задержали 5 декабря. По данным прокуроров, стоимость партии анаболиков и психотропных веществ, обнаруженных в микроавтобусе, составляет 8 млн леев. ($ 465 тыс.)
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