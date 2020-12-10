Молдова отозвала посла из РФ

Об этом сообщаетЕП .

Глава МИД Молдовы Аурелиу Чоко предложил отставку Негуцы. Правительство поддержало предложение.

"Очевидно, что это предложение - следствие позорного произошедшего несколько дней назад. Ясно, что ответственность за случившееся, как минимум косвенно, лежит на главе дипмиссии", - заявил премьер Ион Кику.

Он попросил министра исправить ситуацию.

"Мы так скоро заслужим в Европе печальную славу контрабандистов, использующих дипмиссии. Что-то у вас не работает, исправьте ситуацию", - возмутился Кику.

Микроавтобус с партией анаболиков, принадлежащей посольству Молдовы в РФ, задержали 5 декабря. По данным прокуроров, стоимость партии анаболиков и психотропных веществ, обнаруженных в микроавтобусе, составляет 8 млн леев. ($ 465 тыс.)