Местные выборы: 67 кандидатов набрали по 0 голосов и стали депутатами, - Честно

10 декабря, 2020, 19:36

67 новоизбранных депутатов после местных выборов получили ноль голосов в округах, но попали в местные советы

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

"Это стало возможным потому, что эти же депутаты баллотировались в списках проходных партий. Каждый второй "нулевой" депутат - это представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь", - говорится в сообщении.

Так, 31 кандидат от "ОПЗЖ" стал депутатом, несмотря на 0 голосов избирателей.

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Как отмечается, "нулевых" депутатов нет только в областных советах и районных советах в городе.

В свою очередь, рекордсменами по количеству "нулевых" избранников в районных и городских советах стали Луганская и Донецкая области. Среди них больше всего "нулевых" в Северодонецком райсовете на Луганщине - 20 из 54 депутатов райсовета.

Сообщается, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала 44% голосов на выборах и за счет рейтинга провела в совет 24 депутата, 13 из которых получили в округе ноль голосов.

В свою очередь, партия "Наш край" победила с результатом 39% и получила 21 мандат, из которых 5 депутатов "нулевые". По одному "нулевому" депутату провели партии "Оппозиционный блок" и "Слуга народа".

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На втором месте Новогродовский городской совет (Донецкая область), где 15 из 26 необходимых депутатов тоже набрали ноль: из них 5 являются представителями ОПЗЖ, 3 - из Партии защитников Отечества, по 2 - из "Слуги народа" и "Оппоблока"; по 1 депутату выбрали "Украинская стратегия Гройсмана" и партии "Наш край".

А на третьем месте Счастьенский райсовет (Луганская область), где 38 депутатов 9 прошли с нулями (четверо из ОПЗЖ и пятеро из партии "Наш край").

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