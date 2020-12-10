МАУ с марта планирует возобновить собственную сеть маршрутов

10 декабря, 2020, 13:25

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 28 марта планирует постепенно восстановить оригинальную сеть маршрутов

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

Согласно сообщению, начиная с 28 марта 2021 года МАУ планирует постепенное восстановление оригинальной сети маршрутов.

"Запуск десятков рейсов позволит восстановить авиационное сообщение регионов Украины с многочисленными странами Европы через авиахаб в Международном аэропорту "Борисполь", - говорится в сообщении.

Так, в начале летней навигации в следующем году внутренние рейсы авиакомпании будут осуществляться по направлениям Херсон, Львов, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск и Запорожье.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по 43 маршрутам, в частности: из Киева в Амстердам, Лондон, Париж, Ниццу, Брюссель, Дубаи, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Вильнюс, Нью-Йорк, Торонто, Рим, Милан, Дели, Каир, Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, Цюрих, Женеву, Тбилиси, Баку, Ереван, Стамбул, Анкару, Джидду, Тель-Авив, Варшаву, Прагу, Будапешт, Вену, Кишинев, Барселону, Ларнаку и Афины; из Одессы в Стамбул, а также из Одессы, Львова, Днипра, Харькова - в Тель-Авив.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb