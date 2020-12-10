Маркиян Мальский избран Председателем регионального координационного совета Западноукраинского офиса ЕБА

10 декабря, 2020, 11:05

Председателем регионального координационного совета Западноукраинского офиса Европейской бизнес-ассоциации на ежегодном собрании избран Маркиян Мальский

Об этом он сам написал в Facebook.

"Очень приятно вернуться к этой функции, которую я уже имел честь выполнять в 2015-2016 годах. Кроме выборов председателя и членов координационного совета, традиционно мы подводили итоги уходящего года, а собрание прошло под лозунгом оценки уровня трансформаций и вызовов, которые переживает мировая экономика в связи с глобальной пандемией и соответствующими структурными изменениями в ведении бизнеса", - сообщил Мальский.

Справка: ЕБА была основана в 1999 году при поддержке Европейской Комиссии в Украине. Объединяя более 1000 компаний, Ассоциация является одним из самых масштабных бизнес-сообществ, работающих на украинском рынке. В сферу активности и деятельности входят: защита интересов иностранных и отечественных инвесторов на государственном уровне; содействие сотрудничеству компаний-членов и налаживание тесных контактов между ними; помощь предприятиям в развитии на украинском рынке, включая возможности PR; обеспечение компаний-членов комплексной информацией о том, что происходит в стране и ее регуляторном поле. Ассоциация активно способствует развитию сотрудничества между Украиной и ЕС. Офисы Ассоциации, кроме главного в Киеве, также размещаются в Днепре, Львове, Одессе, Харькове. Западноукраинский офис Ассоциации был создан в марте 2004 года с целью поддержки компаний с иностранными инвестициями, работающих в западном регионе Украины. На сегодня деятельность офиса охватывает Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Закарпатскую области, где он организует различные мероприятия и способствует компаниям - членам Ассоциации в ведении их бизнеса.