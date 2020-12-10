Лига чемпионов: результаты всех матчей среды

Об этом сообщает Еспресо.TV.
С первых мест в 1/8 финала Лиги чемпионов вышли мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", лондонский "Челси", дортмундская "Боруссия", туринский "Ювентус" и ПСЖ.
Вторые места, которые также гарантируют место в плей-офф, заняли "Атлетико", менхенгладбахская "Боруссия", "Порту", "Аталанта" из Бергамо, "Севилья", римское "Лацио", "Барселона" и "Лейпциг".
В турнирной таблице группы B "Шахтер" занял третье место и продолжит свой сезон в Лиге Европы. Такой же результат у киевского "Динамо", взявшего бронзу в квартете G.
Жеребьевка плей-офф-раунда еврокубков состоится 14 декабря.
Лига чемпионов
6-й тур
9 декабря
Группа А
"Бавария" (Германия) - "Локомотив" (Россия) 2:0
Голы: Зюле, 63, Чупо-Мотинг, 80
"Зальцбург" (Австрия) - "Атлетико" (Испания) 0:2
Голы: Эрмосо, 39, Карраско, 86
Группа B
"Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина) 0:0
"Реал" (Испания) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) 2:0
Голы: Бензема, 9, 32
группа С
"Олимпиакос" (Греция) - "Порту" (Португалия) 0:2
Голы: Отавиу, 10 (пен.), Урибе, 77
"Манчестер Сити" (Англия) - "Марсель" (Франция) 3:0
Голы: Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90
Группа D
"Аякс" (Нидерланды) - "Аталанта" (Италия) 1:0
Гол: Муриель, 85
"Ливерпуль" (Англия) - "Мидтьюланн" (Дания) 1:1
Голы: Шольц, 62 (пен.) - Салах, 1
Группа H
ПСЖ (Франция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) 5:1
Голы: Неймар, 21, 38, 50, Мбаппе, 42 (пен.), 62 - Топал, 57
- 9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером".
- В другом матче мадридский "Реал" победил менхенгладбахскую "Боруссию" со счетом 2:0.
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