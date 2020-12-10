Лучший боксер США объявил о возвращении в категорию Ломаченко

10 декабря, 2020, 16:56

Американский боксер Теренс Кроуфорд заявил, что возвращается в легкий вес, в котором выступает украинец Василий Ломаченко

Об этом Кроуфорд сообщил в twitter.

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), он возвращается к легкого веса (до 61,2 кг).

"Возвращаюсь в 135 фунтов", - написал Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд в настоящее время владеет титулом чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полусреднем весе (до 66,7 кг). Американец начинал карьеру в легком весе и был в этой категории чемпионом мира.

Сейчас абсолютным чемпионом мира в легком весе является американец Теофимо Лопес, который отобрал у украинца Василия Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO. Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).

33-летний Теренс Кроуфорд занимает третье место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Это самая высокая позиция среди представителей США.

I'm moving back down to 135 fuck it. - Terence Crawford (@terencecrawford) December 10, 2020

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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