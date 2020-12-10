Легендарный защитник "Динамо" объявил о завершении карьеры

33-летний Данилу Силва принял такое решение после 16 лет выступлений на профессиональном уровне.

"Сегодня я официально заявляю, что иду из футбола. Это была мечта мальчика, которая стала реальностью, я мечтал о том, чего мне удалось достичь с помощью Бога, упорства и приложенных усилий, я никогда не сдавался, и Бог показал мне путь более тонкий, чем игольное ушко, но для меня это было уже гораздо больше, чем то, что я имел ", - написал бразилец.

Силва признался, что именно в "Динамо" вышел на пик своей формы.

"В 2010 году киевское "Динамо" приобрело права на меня, и именно там я достиг пика своей профессиональной карьеры, поиграв в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубка Украины и чемпионате страны. Я - бразилец, который носил футболку "Динамо" 7 лет. Это клуб, который я люблю. Также я чувствую любовь к Украине и украинском. я благодарю Бога и всем, кто помогал мне в этом пути. Начинается новый цикл моей жизни, новые проекты ", - заключил Силва.

С 2010 до 2017 года бразилец выступал за "Динамо". В составе киевлян он дважды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка и один Суперкубок страны. Всего за "Динамо" защитник сыграл 219 матчей, забил 3 гола и отдал 20 результативных передач.

Также Данилу Силва выступал за американский "Метростарз" и бразильские "Гуарани", "Интернасьонал" и "Сан-Паулу".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb