Латвия обнаружила в импортируемых из Украины куриных яйцах сальмонеллу

10 декабря, 2020, 20:44

Во время пограничных проверок в Латвии в куриных яйцах из Украины обнаружили сальмонеллу

Об этом сообщает продовольственно-ветеринарная служба Латвии.

"Согласно результатам лабораторных исследований, сальмонеллу было обнаружено в одном образце свежих куриных яиц ... Образец был взят в ходе усиленных пограничных проверок яичных продуктов украинского происхождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз везли из Украины в Литву, поэтому о сальмонелле было сообщено в литовские службы.

В этом году в рамках усиленного контроля проверили 609 образцов яиц и яичных продуктов ввезиних из Украины.

"198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 - на следы лекарственных веществ. В двух образцах было обнаружено сальмонеллу", - говорится в сообщении.

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