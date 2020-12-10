Латвия обнаружила в импортируемых из Украины куриных яйцах сальмонеллу
Об этом сообщает продовольственно-ветеринарная служба Латвии.
"Согласно результатам лабораторных исследований, сальмонеллу было обнаружено в одном образце свежих куриных яиц ... Образец был взят в ходе усиленных пограничных проверок яичных продуктов украинского происхождения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что груз везли из Украины в Литву, поэтому о сальмонелле было сообщено в литовские службы.
В этом году в рамках усиленного контроля проверили 609 образцов яиц и яичных продуктов ввезиних из Украины.
"198 из них проверялись на сальмонеллу, 311 - на следы лекарственных веществ. В двух образцах было обнаружено сальмонеллу", - говорится в сообщении.
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