Киевское метро будет работать во время локдауна

10 декабря, 2020, 11:54

Киевский метрополитен будет работать во время усиления карантина с 8 по 24 января

Об этом в Facebook написал руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул", - написал Брагинский.

При этом глава метрополитена призвал пользоваться общественным транспортом при реальной необходимости.

Он также добавил, что в метрополитене проводится усиленная дезинфекция пассажирских зон и подвижного состава.

Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантинные ограничения в Украине с 8 по 24 января.

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