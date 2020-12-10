Киевское метро будет работать во время локдауна
10 декабря, 2020, 11:54
Киевский метрополитен будет работать во время усиления карантина с 8 по 24 января
Об этом в Facebook написал руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский.
"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул", - написал Брагинский.
При этом глава метрополитена призвал пользоваться общественным транспортом при реальной необходимости.
Он также добавил, что в метрополитене проводится усиленная дезинфекция пассажирских зон и подвижного состава.
- Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантинные ограничения в Украине с 8 по 24 января.
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