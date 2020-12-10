 
РУСУКР
live
Espreso.tvЭкономикаКиевское метро будет работать во время локдауна

Киевское метро будет работать во время локдауна


фото: reuters
Киевский метрополитен будет работать во время усиления карантина с 8 по 24 января

Об этом в Facebook написал руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

"Метрополитен будет работать во время карантина зимних каникул", - написал Брагинский.

При этом глава метрополитена призвал пользоваться общественным транспортом при реальной необходимости.

Он также добавил, что в метрополитене проводится усиленная дезинфекция пассажирских зон и подвижного состава.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 декабря, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать