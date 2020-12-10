Курс валют: гривня подорожала на 4 копейки

10 декабря, 2020, 09:29

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 10 декабря 2020 года на отметке 28,04 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По состоянию на 9 декабря курс составлял 28,08 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 10 декабря установлен на уровне 33,95 грн/евро. По состоянию на 9 декабря курс составлял 34,05 грн/евро.

На наличном рынке 10 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,17, продают - по 28,25 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,10 до 28,43 грн/$, продажи - в пределах 28,30-29,20 грн/$

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