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Espreso.tvОбществоКулеба встретился с президенткой Молдовы Санду

Кулеба встретился с президенткой Молдовы Санду

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Молдову встретился с новоизбранной президенткой страны Майей Санду

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Приятно встретиться с новоизбранной президенткой Молдовы Майей Санду", - написал Кулеба.

Глава МИД Украины также анонсировал визит Санду в Украину в начале 2021 года.

"С нетерпением ждем ее визит в Украину в январе 2021, чтобы открыть новый успешный раздел украинско-молдавских отношений, поскольку мы продолжаем двигаться вместе к членству в ЕС", - добавил Кулеба.

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