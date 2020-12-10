Кулеба встретился с президенткой Молдовы Санду

10 декабря, 2020, 19:59

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Молдову встретился с новоизбранной президенткой страны Майей Санду

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

"Приятно встретиться с новоизбранной президенткой Молдовы Майей Санду", - написал Кулеба.

Глава МИД Украины также анонсировал визит Санду в Украину в начале 2021 года.

"С нетерпением ждем ее визит в Украину в январе 2021, чтобы открыть новый успешный раздел украинско-молдавских отношений, поскольку мы продолжаем двигаться вместе к членству в ЕС", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее МИД Украины сообщил, что Кулеба поехал в Молдавию для "перезагрузки отношений" .

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