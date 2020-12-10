Кулеба пообещал Санду, что Украина будет настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья
10 декабря, 2020, 21:51
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья
Об этом сообщает пресс-служба МИД .
"Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровье", - подчеркнул министр.
Кулеба также пригласил Молдовы принять участие в Крымской платформе.
- Напомним, ранее Майя Санду, которая была избрана на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья.
- Впоследствии, новоизбранный президент Республики Молдова Мая Санду выступила за необходимость вывода из Приднестровья российских военных. В России заявили, что подобное с ними не обсуждалось.
- МИД Украины поддержало идею новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе военного контингента РФ из Приднестровья.
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