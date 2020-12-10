Кулеба пообещал Санду, что Украина будет настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья

10 декабря, 2020, 21:51

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровье", - подчеркнул министр.

Кулеба также пригласил Молдовы принять участие в Крымской платформе.

Напомним, ранее Майя Санду, которая была избрана на пост президента Молдовы, заявила, что будет требовать вывода группы российских войск из Приднестровья.

Впоследствии, новоизбранный президент Республики Молдова Мая Санду выступила за необходимость вывода из Приднестровья российских военных. В России заявили, что подобное с ними не обсуждалось.

МИД Украины поддержало идею новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе военного контингента РФ из Приднестровья.