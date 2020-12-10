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Espreso.tvОбществоКулеба пообещал Санду, что Украина будет настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья

Кулеба пообещал Санду, что Украина будет настаивать на выводе войск РФ из Приднестровья

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

"Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровье", - подчеркнул министр.

Кулеба также пригласил Молдовы принять участие в Крымской платформе.

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