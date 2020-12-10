Каштру пояснил, благодаря чему "Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков

10 декабря, 2020, 10:45

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что его команде удалось нейтрализовать атакующий потенциал итальянского "Интера" в матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает "Футбол 1".

По словам португальского тренера, чтобы сдержать "Интер" в атаке, он решил сыграть против миланцев с тремя центральными защитниками.

"Мы играли в линию с тремя защитниками, хотели, чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги по всей длине. Хотели, чтобы Тайсон и Тете формировали линию из пяти-шести игроков. Это были доступные игроки, чтобы мы выходили в атаку. В первом тайме мы не делали этого хорошо, во втором получалось лучше. Также мы хотели, чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. Это им удалось", - пояснил Каштру.

Он констатировал, что тактика сработала и "Интер" создал за весь матч лишь два голевых момента.

"К счастью, это сработало. У "Интера" было два момента за всю игру. Они пытались добраться до наших ворот, но мы контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из трех игроков, которая не позволяла им действовать наилучшим образом", - рассказал Каштру.

Напомним, 9 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с миланским "Интером" и вышел в плей-офф Лиги Европы.

10 декабря стало известно, что 19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

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