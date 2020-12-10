Кабмин ожидает объявления даты приезда миссии МВФ в ближайшие дни, - Шмыгаль

10 декабря, 2020, 09:52

Кабинет министров ожидает объявления даты приезда миссии Международного валютного фонда в ближайшие дни

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в интервью Украинской правде.

"Фактически с МВФ ожидаем в ближайшие дни объявления того, как мы движемся, объявления даты миссии и, соответственно, продолжения работы", - цитирует издание слова Шмыгаля.

Кроме назначения миссии, в этом году, по словам премьера, ожидается поддержка Всемирного банка, активизировалась работа с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Шмыгаль отметил, что для прохождения этого периода правительству необходимо привлечь около 60 млрд грн, что оно делает через заимствования на внутреннем рынке.

"Этого хватит, чтобы выполнить все обязательства, все защищенные и незащищенные расходы, которые есть в этом году. А когда поступят транши от наших партнеров, мы их (короткие займы, - ред.) перекредитуем", - пояснил он.

Международный валютный фонд в июне текущего года одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by.

Через несколько дней Украина полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от МВФ в рамках нового меморандума. Больше траншей не было.

Украина выполнила два с половиной условия сотрудничества с МВФ из семи, сказал финансовый аналитик Евгений Дубогрыз в эфире программы "Капитал".

МВФ отказал Украине в срочной помощи, сказал министр финансов Сергей Марченко.

По словам министра финансов Сергея Марченко, "очень высоко вероятным" сценарием является то, что Украине удастся договориться в текущем году о миссии и средства поступят уже в следующем году.

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