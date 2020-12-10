Франция наградила украинскую журналистку премией в области прав человека за фильм о подростке-активисте из Киевщины

10 декабря, 2020, 19:29

Украинская журналистка Таисия Кутузова - лауреат премии по правам человека от Франции "Свобода, равенство, братство"

Об этом сообщает ЕП .

Премией награждают за деятельность в сфере защиты и поддержки прав и свободы человека с 1988 года. .

По решению жюри лауреатами стали 5 человек или организаций. Наградили также общественные организации из Индии, Вьетнама, Танзании и Монголии.

Таисия Кутузова - журналистка и оператор из Крыма, она сорежисер и оператор документальных фильмов "Живые и Непокоренные" (2016) и "Молодость 1927" (2017).

Премию Таисии присудили за фильм-расследование "Ты, б ***, рот закрой" - о подростке-активисте из села Гатное под Киевом Сергее Чагарове, который пытается бороться незаконной застройкой в деревне.