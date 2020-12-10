Франция наградила украинскую журналистку премией в области прав человека за фильм о подростке-активисте из Киевщины
Об этом сообщает ЕП .
Премией награждают за деятельность в сфере защиты и поддержки прав и свободы человека с 1988 года. .
По решению жюри лауреатами стали 5 человек или организаций. Наградили также общественные организации из Индии, Вьетнама, Танзании и Монголии.
Таисия Кутузова - журналистка и оператор из Крыма, она сорежисер и оператор документальных фильмов "Живые и Непокоренные" (2016) и "Молодость 1927" (2017).
Премию Таисии присудили за фильм-расследование "Ты, б ***, рот закрой" - о подростке-активисте из села Гатное под Киевом Сергее Чагарове, который пытается бороться незаконной застройкой в деревне.
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