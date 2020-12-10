Фонд соцстрахования с начала года выплатил по больничным почти 11 млрд грн

10 декабря, 2020, 12:27

Фонд социального страхования с начала этого года выплатил 10,7 млрд грн пособия по временной нетрудоспособности

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, с начала года Фонд соцстрахования принял на финансирование листков нетрудоспособности на общую сумму 10 млрд грн. Всего с начала года Фонд выплатил застрахованным лицам 10,7 млрд грн пособий по временной нетрудоспособности.

Отмечается, что в январе - ноябре такую помощь получили 2,1 млн человек. В частности, 66 млн грн было направлено на финансирование помощи в связи с изоляцией в связи с COVID-19, а также 559,3 млн грн - на выплату пособия по уходу за больным ребенком или родственником.

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