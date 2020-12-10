Фактически украинский продукт, - Шмыгаль о карантине выходного дня

10 декабря, 2020, 07:36

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня - это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Украинской правде.

"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", - сказал он.

По его словам, цель ограничений в выходные заключалась в стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.

"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря - начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", - пояснил премьер.

Примером стран, которые также начали использовать такой карантин, он назвал Латвию.

"Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы - а мы созваниваемся с премьерами, делимся, - и решили сделать так и у себя", - сказал Шмыгаль.

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