Фактически украинский продукт, - Шмыгаль о карантине выходного дня
Об этом Шмыгаль заявил в интервью Украинской правде.
"Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны", - сказал он.
По его словам, цель ограничений в выходные заключалась в стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.
"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря - начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", - пояснил премьер.
Примером стран, которые также начали использовать такой карантин, он назвал Латвию.
"Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы - а мы созваниваемся с премьерами, делимся, - и решили сделать так и у себя", - сказал Шмыгаль.
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- Напомним, что карантин выходного дня действовал в Украине три недели.
- 9 декабря Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля, а с 8 до 24 января будет действовать жесткий локдаун .