Экс-прокурора приговорили к 6 годам тюрьмы за смертельное ДТП

10 декабря, 2020, 21:34

Бывшего прокурора осудили за смертельное ДТП к 6 годам тюрьмы

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что 8 октября 2013 года в Киеве прокурор совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Он оставил место происшествия, а свой автомобиль продал.

Несмотря на непризнание своей вины, следователи добились заключения на 6 лет с лишением прав еще на 3 года после.