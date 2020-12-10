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Espreso.tvОбществоЭкс-прокурора приговорили к 6 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Экс-прокурора приговорили к 6 годам тюрьмы за смертельное ДТП

Бывшего прокурора осудили за смертельное ДТП к 6 годам тюрьмы

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что 8 октября 2013 года в Киеве прокурор совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Он оставил место происшествия, а свой автомобиль продал.

Несмотря на непризнание своей вины, следователи добились заключения на 6 лет с лишением прав еще на 3 года после.

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