Экс-чемпион мира объяснил, почему Джошуа не имеет права на ошибку в бою с Пулевым

10 декабря, 2020, 14:08

Бывший чемпион мира британец Тони Беллью заявил, что Джошуа лишился права на ошибку в бою с Пулевым, имея в пассиве поражение от Энди Руиса

Об этом Беллью заявил в интервью Sky Sports Boxing.

По его словам, свой лимит на ошибки Джошуа исчерпал, когда в 2019 году проиграл Руису.

"Он не может снова позволить себе ошибиться и поскользнуться. Поэтому все его внимание будет направлено на Пулева. Мне кажется, что до боя с Руисом мы никогда не видели поздней замены соперника у Джошуа. Наверное, это стало для него уроком. И пусть не переживает о Фьюри. Тайсон делает свою работу, а Энтони - свою. В конце концов они встретятся. Просто необходимо сосредоточиться на Пулеве, который был потрясающим любителем", - сказал Беллью.

По его словам, Джошуа на время нужно забыть о потенциальном бое за титул абсолютного чемпиона мира против другого британца - Деонтея Уайлдера и сосредоточиться на поединке, который состоится 12 декабря.

"Перед боем с Руисом все только и говорили о поединке Джошуа с Уайлдером. Даю 100%, что Джошуа усвоил этот урок. Возвращение Энтони в реванше с Руисом было, без преувеличения, феноменальным. Он полностью изменил свою игру и показал, насколько хорошим боксером он может быть, когда включает мозги ", - сказал Беллью, который является бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Энтони Джошуа обладает титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Бой Джошуа - Пулев состоится 12 декабря в Лондоне.

Напомним, 9 декабря Энтони Джошуа заявил, что после победы над болгарином Пулевым планирует драться за титул абсолютного чемпиона мира.

10 декабря Энтони Джошуа обратился в WBO с просьбой отсрочить обязательную защиту титула в поединке против украинца Александра Усика.

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