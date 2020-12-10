Доступные кредиты "5-7-9": Минэкономики планирует расширить возможности бизнеса для участия в госпрограмме

10 декабря, 2020, 15:51

Минэкономики планирует усилить программу доступных кредитов "5-7-9" и расширить ее на представителей среднего бизнеса с оборотом до 20 млн евро

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Романишина, программа доступных кредитов "5-7-9" стала мощным маркером состояния и готовности малого и среднего бизнеса к привлечению банковского финансирования.

"Работа над усовершенствованием программы не прекращается, впереди ее усиление портфельными гарантиями и расширение на представителей среднего бизнеса с оборотом до 20 млн евро", - цитирует пресс-служба слова Романишина.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в фокусе Минэкономики также работа над альтернативными способами финансирования чтобы максимальное круг предпринимателей могло получить нужный для развития ресурс, в частности факторинг и онлайн-платформы привлечения финансирования и инвестиций.

В ведомстве напомнили, что с начала программы "5-7-9" банки-участники выдали более 6,3 тыс. займов на общую сумму 14,67 млрд грн. Из них более 10 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 2,8 млрд грн - на капитальные инвестиции и 1,8 млрд грн антикризисных кредитов под 3%.

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