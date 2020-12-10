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Данилов заявил, что стратегию реформы ОПК надо разработать в сжатые сроки

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что изменения организации работы ОПК и трансформация "Укроборонпрома" - приоритетная задача от президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данилов добавил, что разработка стратегии развития ОПК предусмотрена стратегией национальной безопасности.

"Единая согласованная позиция по трансформации концерна должна стать частью стратегии. Нам нужно работать максимально быстро, привлекать к этой работе ученых и представителей частного сектора, профильного парламентского комитета", - заявил секретарь СНБО.

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Он отметил, что во время трансформации "Укроборонпрома" необходимо сосредоточить усилия на обеспечение войска современной продукцией украинского производства, развития науки и современных технологий.

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