Большинство рекомендаций Венецианской комиссии уже учтены Радой и в ближайшее время станут законом, - Вениславский

10 декабря, 2020, 14:06

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский завил, что рекомендации, которые предоставит Венецианская комиссия по Конституционному Суду, уже учтены и вскоре будет закон

Об этом он заявил в эфире проограмы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Если абстрагироваться от украинской практики и посмотреть международную правовую практику, в частности Армении, Молдовы, то подобные выводы, которые фактически четко показали, что Конституционный Суд действовал предвзято и решение его является сомнительно легетимним, имело следствием то, что судьи уходят в отставку" , - сообщил Вениславский.

По его словам, насколько это возможно в Украине, вопрос риторический. Представитель президента в КСУ отметил, что рекомендации, которые дала Венецианская комиссия в своем первом заключении, уже частично реализованы Верховной Радой.

"Потому что на прошлой неделе мы восстановили ответственность за недостоверное декларирование и непредставление деклараций. В парламенте зарегистрирован законопроект, который нормирует деятельность НАПК. Фактически в соответствии с заключением Венецианской комиссии это надо делать. Хотя еще один аспект важен, что Венецианская комиссия отметила, что нет такого очевидного вмешательства НАПК в независимость судебной власти. Поскольку есть ряд международных стандартов, которые позволяют таким органом, которым в Украине есть НАПК, осуществлять мониторинг образа жизни судей. В этом случае мы можем говорить, что подавляющее большинство рекомендаций, которые будут предоставлены завтра Венецианской комиссией, уже ВР учтены, и в ближайшее время это станет уже законом", - подчеркнул Вениславский.

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