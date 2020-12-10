Беринчик догнал Ломаченко в рейтинге WBO

10 декабря, 2020, 15:22

Украинский боксер Денис Беринчик приблизился вплотную к соотечественнику Василию Ломаченко в рейтинге WBO

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской организации.

В новом рейтинге WBO Беринчик вышел на третье место, а Ломаченко занимает вторую позицию. Лидирует австралиец Джородж Комбосос, который станет следующим соперником абсолютного чемпиона мира американца Теофимо Лопеса.

Лопес отобрал у Ломаченко титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO. Американец, который также владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации), стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb