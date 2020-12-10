Белорусские пограничники официально не сообщили о закрытии границы с Украиной, - Госпогранслужба

10 декабря, 2020, 16:25

Пограничная служба Беларуси официально не сообщала Украине о каких-либо ограничениях пересечения украинско-белорусского участка границы

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

"Официально белорусская сторона на данный момент никак Государственную пограничную службу Украины о дополнительных ограничениях, которые будут действовать у нее на границе, не информировало", - подчеркнул он.

Он отметил, что сейчас ситуация на границе с Беларусью стабильная, пограничники работают в обычном режиме.

Напомним, власть Беларуси объявила, что закрывает наземные границы на выезд из страны "в связи с борьбой с распространением коронавируса".

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